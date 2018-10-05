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وصفات سهلة وطبيعية للقضاء على حبوب الوجه نهائيا

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:56 ص
وصفات سهلة وطبيعية للقضاء على حبوب الوجه نهائيا
أرشيفية
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تعتبر البثور من أصعب التحديات الجمالية التي تواجه السيدات، فإلى جانب مظهرها المزعج تترك بقعا بنية يصعب التخلص منها والحصول على بشرة نقية وصافية، مشكلة يمكن التخلص منها من خلال تطبيق بعض الخلطات الطبيعية البسيطة، فيما يلي:

وصفة الزبادي والشوفان:

المكونات:
ملعقتين من مسحوق الشوفان
ملعقتين من عصير الطماطم
ملعقتين زبادي

طريقة الإعداد والتطبيق:
قومي بخلط كل المكونات جيدا ثم وزعيها على الوجه والرقبة لمدة 25 دقيقة، بعد ذلك دلكي الوجه في شكل حركات دائرية خفيفة لمدة دقيقتين ثم اشطفي بالماء الفاتر ثم الماء البارد.


وصفة مهروس الموز والعسل:

المكونات:
ملعقتين عسل
حبة موز ناضجة
ملعقتين زيت جوز الهند

طريقة الإعداد والتطبيق:
اخلطي الموز بعد هرسه باستخدام شوكة الأكل ثم أضيفي زيت جوز الهند والعسل ثم قلبي جيدا حتى تتجانس المكونات. وزعي الخليط على بشرة نظيفة لمدة 30 دقيقة ثم اشطفي جيدا بالماء الفاتر وجففي بلطف.
كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تلاحظي أن الحبوب اختفت بشكل نهائي.
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