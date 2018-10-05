كيم كارداشيان تُقاضي حارسها الشخصي والسبب

على الرّغم من مرور عامين على حادثة السّرقة التي تعرَضت لها كيم كارداشيان، تحت تهديد السّلاح في باريس، رفعت شركة تّأمين كيم كارداشيان AIG قضيةً ضد حارسها الشّخصي "باسكال دوفير" الذي كان معها في تلك الليلة المشؤومة، وضد شركة الحماية التي يعمل فيها Protect Security.





وطالبت شركة التأمين AIG شركة الحماية بمبلغ 6.1 مليون دولار، وهو المبلغ نفسه الذي عوّضت به كيم بعد نجاتها من أيدي السّارقين، اللذين قيّداها ووضعاها في حوض استحمام جناح الفُندق الذي كانت تُقيم فيه، في الثالث من أكتوبر عام 2016.



