النسخة 16 للدورة الدولية لسباق الدراجات بين المطارات تنطلق يوم 8 اكتوبر من نابل تضامنا مع متضرري الفيضانات الاخيرة

تنطلق النسخة السادسة عشرة للدورة الدولية لسباق الدراجات بين المطارات يوم 8 اكتوبر الجاري من نابل تضامنا مع متساكني هذه المدينة بعد الفيضانات التي اجتاحتها مؤخرا.





واوضح نوفل المرشاوي رئيس الجامعة التونسية للدراجات في لقاء صحفي عقده الخميس ان المسلك يمتد على 5 ولايات على مسافة 834 كلم وذلك بمشاركة حوالي 78 دراجا يمثلون اكثر من 10 فرق.





واضاف ان مشاركة بعض الفرق تبقى بين الشك واليقين مبينا انه سيتم تحديد القائمة النهائية للفرق التي ستكون على خط الانطلاق خلال الاجتماع الفني المقرر يوم الاحد القادم.





وبخصوص مستوى الفرق المشاركة اكد رئيس الجامعة التونسية للدراجات لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الاختيار اخذ بعين الاعتبار تقارب المستوى من اجل المحافظة على عنصر التشويق والابقاء على المنافسة الى غاية نهاية الدورة.





وتابع "بعض الفرق تبدو مع ذلك مرشحة اكثر من غيرها لاحراز اللقب على غرار نادي سوفاك الجزائري الذي يضم في صفوفه عدة ابطال افارقة. اعتقد ان بعض الفرق التونسية على غرار الجمعية الرياضية لبنك الاسكان والجمعية الرياضية للطيران المدني والمطارات والجمعية الرياضية للصيدلية المركزية قادرة على فرض ذاتها ومنافسة بقية الفرق الاجنبية".





وحول مسار السباق افاد حاتم محفوظ رئيس الجمعية الرياضية للطيران المدني والمطارات ان المتسابقين سيقطعون 6 مراحل هي نابل-تونس-نابل (135 كلم) ونابل-المنستير (125 كلم) والمنستير-صفاقس (140 كلم) وصفاقس-مطماطة (172 كلم) ومطماطة-جربة (175 كلم) ودورة جربة (87 كلم) مؤكدا انه تم اتخاذ كافة التدابير اللوجستية والامنية والطبية الضرورية على الرغم من تواضع الامكانيات".



