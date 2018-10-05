واس - السعودية | خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس السيسي بذكرى يوم العبور
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:56 صالفجر السعودي
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة ذكرى يوم العبور.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أطراد التقدم والازدهار.
المصدر:- وكالة واس
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