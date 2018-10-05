عبد القادر الوسلاتي يقود الفتح لفوزه الاول بالبطولة السعودية
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:01 صمحمد وليد الجموسي
قاد لاعب الوسط التونسي عبد القادر الوسلاتي فريقه الفتح الى الفوز على ضيفه الاتحاد بعدما سجل الهدف الاول في المباراة التي انتهت 2-0 مساء الخميس لحساب الجولة الخامسة للبطولة السعودية لكرة القدم.
وسجل عبد القادر الوسلاتي لاعب النادي الافريقي سابقا الهدف الاول في الدقيقة 26 رافعا رصيده الى 3 اهداف منذ انطلاق البطولة قبل ان يضيف زميله منصور حمزي الهدف الثاني في الدقيقة 90 زائد 9.
وهو الانتصار الاول للفتح في بطولة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات وخسارة رافعا رصيده الى 6 نقاط في المركز السابع مؤقتا معمقا في المقابل جراح الاتحاد الذي تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المرتبة الاخيرة.
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