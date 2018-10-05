عبد القادر الوسلاتي يقود الفتح لفوزه الاول بالبطولة السعودية

قاد لاعب الوسط التونسي عبد القادر الوسلاتي فريقه الفتح الى الفوز على ضيفه الاتحاد بعدما سجل الهدف الاول في المباراة التي انتهت 2-0 مساء الخميس لحساب الجولة الخامسة للبطولة السعودية لكرة القدم.





وسجل عبد القادر الوسلاتي لاعب النادي الافريقي سابقا الهدف الاول في الدقيقة 26 رافعا رصيده الى 3 اهداف منذ انطلاق البطولة قبل ان يضيف زميله منصور حمزي الهدف الثاني في الدقيقة 90 زائد 9.







