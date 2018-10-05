بث حي ومباشر مباراة الأهلي (عبدالله السعيد) ضد الفيصلي اليوم

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يلا شوت بدون تقطيع .. مباراة الاهلي السعودي والفيصلي السعودي بث مباشر

تنطلق بعد ساعات من الان مباراة من أهم مباريات اليوم تجمع بين الاهلي السعودي والفيصلي السعودي فتى الاهلي السعودي الذهبي فهد المولد يتصدر تشكيل فريقه الأساسي في مواجهة الفريق السعودي الذي يقوده المخضرم فتحي الجبال في ملعب الفيصلي السعودي .





ويبدأ الفيصلي السعودي مواجهة الاهلي السعودي بالتشكيل التالى:

مصطفى ملائكة

حمدان الشمراني - أنتي بوليتش - إيغور روسي - عقيل بلغيث

فهد الأنصاري - خالم هايلاند

روجيريو - محمد مجرشي - عبد العزيز البيشي

دييجو كالديرون





القنوات الناقلة لمباراة الاهلي السعودي ضد الفيصلي السعودي :





أعلنت قناة السعودية الرياضية عن نقل مباراة الاهلي السعودي ضد الفيصلي السعودي في الدوري السعودي على قناة "السعودية الرياضية 1" Al Riyadiah SPORTS HD 5 الرياضية ويعلق على المباراة السعودي فهد العتيبي.





موعد المباراة :

6:50 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:50 مساءاً بتوقيت مصر .

6:50 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:50 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:50 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:50 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:50 مساءاً بتوقيت العراق .

5:50 مساءاً بتوقيت السودان .

6:50 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:50 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:50 مساءاً بتوقيت تونس .

4:50 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:50 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:50 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:50 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:50 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:50 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:50 مساءاً بتوقيت قطر.

3:50 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:50 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:50 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .







