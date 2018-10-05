صابر خليفة يقود الكويت نحو تصدر البطولة الكويتية

تابع المهاجم التونسي صابر خليفة عروضه القوية مع فريقه الكويت بعدما ساهم في انتصاره الرابع وتصدر جدول ترتيب البطولة الكويتية لكرة القدم بتحقيقه الهدف الاول في الفوز خارج القواعد على الفحيحيل 2-1 مساء الخميس لحساب الجولة الخامسة.





وبادر صابر خليفة بقص شريط الاهداف لفائدة الكويت منذ الدقيقة 16 منفردا بصدارة ترتيب الهدافين بمجموع 6 اهداف قبل ان يدرك الفحيحيل التعادل عبر المغربي بوشعيب السفياني في الدقيقة 51 لكن فهد حمود الرشيدي منح الفوز للكويت بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 90 زائد 2.



