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صابر خليفة يقود الكويت نحو تصدر البطولة الكويتية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:58 ص
صابر خليفة يقود الكويت نحو تصدر البطولة الكويتية
المهاجم التونسي صابر خليفة
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محمد وليد الجموسي
 
تابع المهاجم التونسي صابر خليفة عروضه القوية مع فريقه الكويت بعدما ساهم في انتصاره الرابع وتصدر جدول ترتيب البطولة الكويتية لكرة القدم بتحقيقه الهدف الاول في الفوز خارج القواعد على الفحيحيل 2-1 مساء الخميس لحساب الجولة الخامسة.

وبادر صابر خليفة بقص شريط الاهداف لفائدة الكويت منذ الدقيقة 16 منفردا بصدارة ترتيب الهدافين بمجموع 6 اهداف قبل ان يدرك الفحيحيل التعادل عبر المغربي بوشعيب السفياني في الدقيقة 51 لكن فهد حمود الرشيدي منح الفوز للكويت بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 90 زائد 2.

ويتصدر الكويت الذي يضم في صفوفه ايضا اللاعب التونسي الاخر حمزة لحمر جدول الترتيب العام بمجموع 13 نقطة امام ملاحقه السالمية برصيد 10 نقاط والذي يحل ضيفا يوم الجمعة على التضامن.
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