فريق الغوص التابع لجيش البحر ينتشل جثة أحد البحارة المفقودين في حادثة غرق مركب صيد قبالة سواحل قرقنة

تمكن فريق الغوص التابع لجيش البحر مساء الخميس من انتشال جثة أحد البحارة المفقودين على عمق 34 مترا من مكان غرق مركب الصيد "محمد SF1613 "، قبالة سواحل قرقنة (جنوب شرق) .





ووفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، تواصل الوحدات البحرية مدعمة بالغواصين عمليات البحث عن البحار المتبقي.



