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فريق الغوص التابع لجيش البحر ينتشل جثة أحد البحارة المفقودين في حادثة غرق مركب صيد قبالة سواحل قرقنة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:57 ص
فريق الغوص التابع لجيش البحر ينتشل جثة أحد البحارة المفقودين في حادثة غرق مركب صيد قبالة سواحل قرقنة
أرشيفية
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محمد وليد الجموسي
 
تمكن فريق الغوص التابع لجيش البحر مساء الخميس من انتشال جثة أحد البحارة المفقودين على عمق 34 مترا من مكان غرق مركب الصيد "محمد SF1613 "، قبالة سواحل قرقنة (جنوب شرق) .

ووفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني، تواصل الوحدات البحرية مدعمة بالغواصين عمليات البحث عن البحار المتبقي.

ويشار إلى أن مركب الصيد المذكور، كان غرق يوم 2 أكتوبر الجاري على بعد 24 ميلا من سواحل قرقنة بسبب سوء الأحوال الجوية وعلى متنه 21 بحارا تم انقاذ 9 منهم من قبل مركب الصيد عمر المختار وانتشال جثة واحدة.
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