المنستير: إلقاء القبض على شخص فر السبت الماضي من المحكمة الابتدائية بالجهة

ألقت وحدات الأمن الوطني بالمنستير، مساء أمس الخميس، القبض على الشخص الموقوف الذي فرّ من المحكمة الإبتدائية بالجهة يوم السبت الماضي والذي تعلقت به شبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وجرائم التدليس لشهائد مدرسية ووثائق وأختام ومسك واستعمال مدلس، وفق ما أفاد به ، فريد بن جحا، الناطق الرسمي باسم قضاء محاكم المنستير، مراسلة وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات ).



