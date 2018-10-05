المنستير: إلقاء القبض على شخص فر السبت الماضي من المحكمة الابتدائية بالجهة
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:54 صمحمد وليد الجموسي
ألقت وحدات الأمن الوطني بالمنستير، مساء أمس الخميس، القبض على الشخص الموقوف الذي فرّ من المحكمة الإبتدائية بالجهة يوم السبت الماضي والذي تعلقت به شبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي وجرائم التدليس لشهائد مدرسية ووثائق وأختام ومسك واستعمال مدلس، وفق ما أفاد به ، فريد بن جحا، الناطق الرسمي باسم قضاء محاكم المنستير، مراسلة وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات ).
وسيحال هذا الشخص اليوم الجمعة في حالة إيقاف على حاكم التحقيق المتعهد بقضية التدليس بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير وعلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بخصوص شبهة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، حسب ذات المصدر.
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