تاريخ السوبر المصري السعودي..الاتحاد الأكثر تتويجا ولقب "يتيم" للمصريين

يخوض فريق الزمالك المصري مواجهة نارية ضد نظيره الهلال السعودي، على إستاد "جامعة الملك سعود" بالرياض في تمام السابعة مساء السبت الموافق 6 أكتوبر الجاري، في لقاء السوبر المصري السعودي والذي يجمع بين بطل كأس مصر وبطل الدوري السعودي على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ بطولة السوبر المصري السعودي وسجل الفائزين بلقبها:-





يرجع تاريخ بطولة كأس السوبر المصري السعودي إلي عام 2001 عندما أقيمت للمرة الأولي في إطار توأمة عقدت بين الاتحادين المصري والسعودي ، تنفيذا للفكرة التي تبناها الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير الراحل فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصري الأسبق عام 1998.





واتفق الاتحادان المصري والسعودي وقتها علي إقامة البطولة على مباراتين تقام إحداهما في المملكة العربية السعودية بين بطلي الكأس، والأخرى تقام في مصر بين بطل الدوري، وتم تخصيص مكافآت مالية ضخمة للبطل، كما تم تصنيع كأس البطولة خصيصًا في إيطاليا.





أقيمت بطولة كأس السوبر المصري السعودي مرتين فقط عامي 2001، 2003، فازت الأندية السعودية بثلاث ألقاب بواقع لقبين لنادي إتحاد جدة، ولقب وحيد لصالح نادي الهلال في حين حققت الأندية المصرية بطولة وحيدة كانت من نصيب الزمالك.





- 2001





أقيمت بطولة كأس السوبر المصري لأول مرة عام 2001، وجمعت المباراة الأولى التي أقيمت الجمعة الموافق 18 مايو من نفس العام بين الهلال (بطل كأس ولى العهد) والإسماعيلى (بطل كأس مصر) ،و انتهت المباراة بفوز الفريق السعودي بنتيجة 2-1.





تقدم للهلال عبد الله الجمعان، وتعادل محمد صلاح أبو جريشة للإسماعيلى، لينتهى الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل ويلجأ الفريقان للأشواط الإضافية ليحسم بطل السعودية المباراة لصالحه بـ"الهدف الذهبي" وسجله خالد التيماوى.





وأقيمت المباراة الثانية على إستاد القاهرة الدولي يوم الأحد 21 مايو 2001، وجمعت بين الأهلي (بطل الدورى المصري) وإتحاد جدة (بطل الدورى السعودي)، وانتهى الوقت الاصلى بالتعادل بهدفين لكل فريق، سجل للمارد الأحمر (علاء إبراهيم – خالد بيبو)، بينما سجل للإتحاد (سيرجيو – حسن اليامي) ولجأ الفريقين للأشواط الإضافية ونجح (حسن اليامي) في تسجيل الهدف الذهبي للفريق الإتحاداوي ليتوج باللقب.





- 2003





في هذه النسخة من بطولة كأس السوبر المصري السعودي، مثـّـل اتحاد جدة السعودية في مباراتى جدة والقاهرة بعد حصوله على بطولتى الدوري السعودي وكأس ولى العهد ،بينما شارك نادى الإسماعيلى وصيف كأس مصر في المباراة الأولى بدلًا من الاهلى (بطل كأس مصر) الذي اعتذر عن المشاركة.





أقيمت المباراة الأولى في جدة بين بطلى الكأس في البلدين (الاتحاد والإسماعيلى) في الرابع من يوليو 2003





وانتهى الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل السلبى، وفي الشوط الإضافي الثاني سجل حمزة إدريس الهدف الذهبي ليتوج الاتحاد بالبطولة.





أقيمت المباراة الثانية في 24 يوليو 2003 بالقاهرة بين الزمالك (بطل الدورى المصري) والاتحاد (بطل الدورى السعودي)، وانتهت المباراة بوقتيها الاصلى والاضافى بالتعادل السلبي، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح ليحقق الزمالك أول بطولة للأندية المصرية بعد الفوز 2-1 بركلات الترجيح.





توقفت بطولة كأس السوبر المصري السعودي عدة سنوات بعد النسخة الأخيرة عام 2003، وتجددت فكرة عودة البطولة مرة أخري عام 2013 وذلك بعد اتفاق تم بين الاتحادين المصري والسعودي واتفق الطرفان علي آلية إقامة البطولة وتحديد المواعيد المناسبة ولكن لم يتم إقامة البطولة، قبل أن يتفق الاتحادان مجددًا علي إقامتها هذا العام.