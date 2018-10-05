إسرائيل تعتزم إغلاق كافة مؤسسات "أونروا" بالقدس

كشفت مصادر إسرائيلية، عن عزم تل أبيب إغلاق جميع مؤسسات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في مدينة القدس المحتلة.



ووفقا لتقرير اذاعته القناة الثانية العبرية، الليلة الماضية، أن بلدية القدس التابعة للاحتلال وضعت خطة لإنهاء عمل الوكالة في المدينة، وإغلاق كافة مؤسساتها، بما فيها المدارس والعيادات والمراكز الخدمية المعنية بالأطفال، كما يشمل المخطط، إنهاء تعريف مخيم "شعفاط"، شمالي القدس، كـ"مخيم للاجئين".



وأشارت القناة، إلى أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في أغسطس الماضي، إيقاف مساعدات واشنطن المالية للأنروا، شجع إسرائيل على المضي في اتخاذ إجراءات بحق الوكالة الأممية في مدينة القدس المحتلة.



ولفتت إلى أن المخطط تمت صياغته بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، وسيتم عرضه قريبًا على الحكومة للمصادقة، دون تحديد موعد.



ووفق تقرير القناة العبرية، فإن إسرائيل بصدد مصادرة جميع مباني الوكالة في القدس ضمن خطوة لاحقة، ونقل ملكيتها إلى بلدية الاحتلال.



