الفلسطينيون يستعدون لجمعة "الثبات الصمود"





يستعد الفلسطينيون للمشاركة في جمعة "الثبات والصمود" ضمن مسيرات العودة التي انطلقت في مارس الماضي، وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة على حدود قطاع غزة.





وقالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار في غزة، إن "الجمعة تحمل اسم (جمعة الثبات والصمود) داعية إلى استمرار المشاركة الشعبية فيها، مؤكدة على سلمية وشعبية المسيرات وأدواتها وإبداعاتها بكل أشكالها"، وفقاً لما ذكرته وكالة "معاً" الإخبارية اليوم الجمعة.





وقالت المصادر، إن جيش الاحتلال الاسرائيلي عزز تواجده على طول الحدود مع قطاع غزة، محملاً حركة حماس مسؤولية ما يحدث داخل وخارج قطاع غزة، مؤكداً أنه مستعد لمختلف السيناريوهات.