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تعرف على إيرادات فيلم "Night School" حول العالم

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:27 ص
تعرف على إيرادات فيلم Night School حول العالم
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الفجر الفني
 

بلغت إيرادات فيلم الكوميديا الجديد "Night School" أكثر من 37 مليون دولار في شباك التذاكر في دور العرض السينمائي حول العالم.

تدور قصة الفيلم عندما تجبر مجموعة من مثيري الشغب على الالتحاق بمدرسة مسائية على أمل اجتيازهم اختبار معادلة الثانوية لإنهاء المدرسة الثانوية.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم كيفن هارت وتيفاني هاديش وماري لين راجسكوب وإيفون أورجي وروب ريجلي وأوين هارن وبين شوارتز وكيث دايفيد وآن وينترز وميجالين اتشكوك وتاران كيلام وغيرهم.

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