ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. وزير الخارجية يسلم رسالة من السيسي لرئيس وزراء اليابان

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:03 ص
عاجل.. وزير الخارجية يسلم رسالة من السيسي لرئيس وزراء اليابان
الخارجية
طباعة
 
أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري، سلم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس وزراء اليابان.

وأوضح في تصريحات نقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الرسالة تتضمنت أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، كما أكد شكري لرئيس وزراء اليابان على حرص مصر على تطوير العلاقات مع اليابان في كافة المجالات، ورغبة مصر في التنسيق مع اليابان للإعداد لمؤتمر التيكاد.
المزيد عن: مصر سامح شكري اليابان السيسي التيكاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
التعاون
-
x
17:25
-
الشباب
أحد
-
x
17:45
-
الباطن
الأهلي
-
x
17:50
-
الفيصلي
النصر
-
x
19:40
-
الحزم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
20:30
-
فروسينوني
الدوري الألماني
فيردر بريمن
-
x
20:30
-
فولفسبورج
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/5/2018 9:20:10 AM