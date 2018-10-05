عاجل.. وزير الخارجية يسلم رسالة من السيسي لرئيس وزراء اليابان
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:03 ص
أكد المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري، سلم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس وزراء اليابان.
وأوضح في تصريحات نقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الرسالة تتضمنت أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين مصر واليابان، كما أكد شكري لرئيس وزراء اليابان على حرص مصر على تطوير العلاقات مع اليابان في كافة المجالات، ورغبة مصر في التنسيق مع اليابان للإعداد لمؤتمر التيكاد.