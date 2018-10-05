تامر حسين وأيمن بهجت قمر يتصدران قائمة استماع "كل حياتي" لعمرو دياب
تصدرت أغنيات ألبوم "كل حياتي" للنجم عمرو دياب، نسب الاستماع والمشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، عقب طرحها رسميًا لتنضم إلى قائمة الأغنيات الدعائية التي خرجت إلى النور تباعًا، تمهيداً لطرح الألبوم بالأسواق، بعد عدة تأجيلات متتالية منذ شهر أغسطس الماضي.
وفي هذا التقرير، يرصد "الفجر الفني"، نسب المشاهدة والاستماع التي حققها شعراء ألبوم "كل حياتي"، منذ طرح الألبوم عبر القناة الرسمية لعمرو دياب عبر "يوتيوب".
تامر حسين
احتل الشاعر تامر حسين، المركز الأول، محققًا إجمالي عدد مشاهدات تجاوز 22,215,246 مشاهدة، من خلال مشاركته بثلاث أغنيات في الألبوم، هي: "تعالي، يتعلموا، باين حبيت مع الموزع الشهير مارشميلو، باين حبيت رؤية عمرو دياب"، وجميعها من ألحان عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي.
أيمن بهجت قمر
حقق الشاعر أيمن بهجت قمر، إجمالي عدد مشاهدات تجاوز 12,479,458 مشاهدة، وكانت أغنيته "ده لو اتساب" أولى الأغنيات التي طرحها "دياب" كدعاية للألبوم، ثم تعاونًا مرة أخرى في أغنية "أنت مغرور"، بالتعاون مع الملحن محمد يحيى، والموزعين نادر حمدي وأسامة الهندي.
نادر عبد الله
احتل الشاعر نادر عبدالله، المركز الثالث، محققًا إجمالي عدد مشاهدات تجاوز 1,552,646 مشاهدة، قسمت على أغنيتين من توقيعه في ألبوم "كل حياتي"، هي: "يا هناه، كنت في بالي"، بالتعاون مع الملحنين وليد جويد ومحمد النادي، والموزعين طارق مدكور وأسامة الهندي.