تامر حسين وأيمن بهجت قمر يتصدران قائمة استماع "كل حياتي" لعمرو دياب

تصدرت أغنيات ألبوم "كل حياتي" للنجم عمرو دياب، نسب الاستماع والمشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، عقب طرحها رسميًا لتنضم إلى قائمة الأغنيات الدعائية التي خرجت إلى النور تباعًا، تمهيداً لطرح الألبوم بالأسواق، بعد عدة تأجيلات متتالية منذ شهر أغسطس الماضي.





وفي هذا التقرير، يرصد "الفجر الفني"، نسب المشاهدة والاستماع التي حققها شعراء ألبوم "كل حياتي"، منذ طرح الألبوم عبر القناة الرسمية لعمرو دياب عبر "يوتيوب".



