بث مباشر مباراة الداخلية والنجوم (الدوري المصري)، يستضيف فريق الداخلية نظيره النجوم اليوم الجمعة 5-10-2018 في المباراة التي تقام بينهما في الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

معلومات عن المباراة:

يدخل فريق الداخلية مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعدما فاز في أخر مبارياته على المقاصة بهدف نظيف، ويحتل الفريق الشرطي المركز الـ8 برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين و3 هزائم، ويعول علاء عبد العال المدير الفني للفريق كثيرا على حسام باولو مهاجم الفريق الذي سجل 5 أهداف هذا الموسم.

بينما يدخل فريق النجوم بحثا عن انتصار للخروج من مؤخرة الجدول، حيث خسر الفريق أخر مبارياته أمام الإنتاج الحربي بهدف نظيف، وتولى أحمد سامى المهمة الفنية للفريق مؤخرا بعد رحيل المدرب الإسباني، ويحتل الفريق المركز الأخير في بطولة الدوري برصيد 6 نقاط من فوز و3 تعادلات و5 هزائم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة الداخلية والنجوم اليوم الجمعة 4-10-2018 في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.



