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بث مباشر مشاهدة مباراة الانتاج الحربي وانبي عبر قناة On SPORTS

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:42 ص
بث مباشر مشاهدة مباراة الانتاج الحربي وانبي عبر قناة On SPORTS
الانتاج الحربي
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الفجر الرياضي
 

بث مباشر مشاهدة مباراة الانتاج الحربي وانبي عبر قناة On SPORTSيستضيف فريق الإنتاج الحربي ضيفه إنبي في مواجهة قوية اليوم الجمعة 5-10-2018 في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

 

معلومات عن المباراة:

يدخل فريق الإنتاج الحربي مباراة اليوم بقيادة مديره الفني مختار مختار بحثا عن مواصلة النتائج المميزة والمنافسة على المربع الذهبي، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وجمع الإنتاج الـ16 نقطة من 4 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة واحدة.

 

بينما يدخل فريق إنبي لقاء اليوم بحثا عن الفوز من أجل تحسين موقفه في الجدول، حيث يحتل الفريق المركز الـ11 برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل في مباراة وخسر في 4.

 

وكان الإنتاج الحربي قد فاز في أخر مبارياته على النجوم بهدف نظيف، بينما تعادل إنبي سلبيا أمام حرس الحدود.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

 

تنطلق مباراة الإنتاج الحربي وإنبي في السادسة مساء اليوم الجمعة 4-10-2018 وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت والنيل للرياضة.


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