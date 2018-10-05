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القنوات الناقلة لمباراة أرسنال (محمد النني) ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:40 ص
القنوات الناقلة لمباراة أرسنال (محمد النني) ضد فولهام في الدوري الإنجليزي
ارسنال
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أحمد عصام
 

 

يواجه نادي أرسنال، منافسه نادي فولهام، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويحتل نادي أرسنال المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بينما يحل نادي فولهام في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط بالدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وتقام مباراة أرسنال وفولهام يوم الأحد 7 أكتوبر 2018 وذلك في تمام الساعة الواحدة مساءً بتوقيت القاهرة، والثانية مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

وستذاع مباراة فولهام وأرسنال يوم الأحد، عبر البث الحي والمباشر على قناة "beINSPORTS HD 2".

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة أرسنال وفولهام عبر البث الحي والمباشر على موقع الفجر الرياضي.

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