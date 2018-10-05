لايف يوتيوب.. بث مباشر ماتش الشباب والتعاون يوتيوب بدون تقطيع، يحل فريق الشباب ضيفا ثقيلا على التعاون اليوم الجمعة 5-10-2018 في المباراة التي تقام بينهما في الخامسة والـ25 دقيقة بتوقيت القاهرة السادسة والـ25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري السعودي.

معلومات عن المباراة:

ويدخل فريق الشباب مباراة اليوم بحثا عن الفوز للصعود للمربع الذهبي للبطولة والمنافسة على اللقب، وكان الفريق قد تعادل في مباراته الأخيرة أمام الرائد بهدف لكل فريق في المباراة السابقة، ويحتل الشباب المركز الخامس برصيد 8 نقاط جمعها من فوزين وتعادلين.

بينما يدخل فريق التعاون مباراة اليوم بحثا عن انتصار يدفعه للمقدمة، ويعوض خسارته الأولى هذا الموسم والتي تلقاها في اللقاء الماضي على يد النصر، ويحتل التعاون المركز الثامن برصيد 5 نقاط.

وكان الشباب قد تلقى صدمة قوية بعدما تأكد غياب بوديسكو عن مباراة التعاون بسبب الإصابة التي شخصت على أنها تمدد في الركبة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة التعاون والشباب اليوم 5-10-2018 في الخامسة والـ25 دقيقة بتوقيت القاهرة السادسة والـ25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة وتذاع المباراة على قناة السعودية.