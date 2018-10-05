ديانة توم كروز تمنعه من لقاء ابنته منذ سنوات !





كشف تقرير جديد لمجلة "UsWeekly" أن النجم العالمي، توم كروز، لم يتلق بابنته "سوري" منذ سنوات، بالرغم من السماح له برؤيتها لمدة 10 أيام شهريا.





وتزعم المجلة، نقلا عن مصدر مجهول، أن نجم هوليوود لا يلتقي ابنته البالغة من العمر 12 عاما، لأنها لا تتبع ديانته "السيَنتولوجيا".





وتطلق كروز وزوجته الثالثة، الممثلة كاتي هولمز، في عام 2012، بعد سنوات من الزواج، ومنحها بعد ذلك حق حضانة ابنتهما.





ولاحظت المجلة أنه لم يتم التقاط أي صور لكروز مع ابنته منذ عام 2013.





وينتمي كروز إلى الديانة "السيَنتولوجيا"، ويعرف بأنه من المتعصبين في هذه الديانة، وقد أعلن انضمامه إلى هذه الديانة في عام 1990، وهو العام الذي تزوج فيه من الممثلة، نيكول كيدمان، بعد انفصاله عن زوجته الأولى الممثلة، ميمي روجرز.





وتتلخص فكرة "السيَنتولوجيا" في "ميكنة" الإنسان والعلاقات الإنسانية على جميع المستويات، بدءا بالفرد ونهاية عند الدول. وتهدف إلى تخليص الإنسان من الخصائص الإنسانية التي يرى أنها موطن ضعفه والرقي به إلى درجة إتقان عمل الماكنات.



