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ملابس فيفي عبده المكشوفة تسبب في انقسام جمهورها (صورة)

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:30 ص
ملابس فيفي عبده المكشوفة تسبب في انقسام جمهورها (صورة)
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الفجر الفني
 

شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، جمهورها صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام"، في أحدث إطلالاتها.


وظهرت "فيفي" خلال الصور بإطلالة شباببة جرئية، حيث ارتدت ملابس مكشوفة، تسبب في انقسام جمهورها. 


وعلق البعض: "فوفا مش هتكبري أبدًا عماله بتصغري"، "بنحبك يا فوفا".


وعبر آخرون عن عدم رضائهم عن ارتدئها ملابس مكشوفة منتقدين إياها بأشد العبارات اللاذعة. 



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