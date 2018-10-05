أستاذ علم اجتماع تطالب بمحاكمة الأم التي تطرح ابنها للتبني اجتماعًيا



وأضافت "لطفي" في لقاء مع قناة دريم الفضائية، أن الطفل له حقوق على الأهل مراعاتها، لافتة إلى أن الأمهات يحمون أنفسهم من القانون بـ"التبني".



وتابعت أستاذ علم الاجتماع، أنه يجب محاكمة الأم التي تطرح ابنها للتبني اجتماعيا، لافتة إلى أن ذلك نوع من أنواع التجديد في الاتجار بالبشر.

قالت الدكتورة سهير لطفي، أستاذ علم الاجتماع، إن بيع الأجنة في مصر ليست ظاهرة، مؤكدة أن الأطفال ليسوا ملك لنا ولكن أمانة بين أيدينا.