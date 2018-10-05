تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة 5 أكتوبر 2018

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وكذلك غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.



