برلماني: الشرق الأوسط أصبح أكثر من مركز لتجارة البشر



وأضاف "أبوحامد"، في لقاء مع قناة دريم الفضائية، أن هذا نتيجة وجود عصابات دولية، تقوم بهذه الجرائم، مثل تجارة الأعضاء، وبيع الأجنة، وغيرها.



وتابع النائب البرلماني، أنه قبل الربيع العربي كنا نسمع حادثة من هذه كل فترة كبيرة وتهز المجتمع، ولكن حاليا أصبحنا نراها باستمرار، وأصبح في الشرق الأوسط أكثر من مركز لتجارة البشر.

وشدد على ضرورة مراجعة القوانين الموجودة لمواجهة هذه الجرائم.



قال النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إنه بعد ثورة يناير في مصر، وثورات الربيع العربي في الدول العربية، ظهرت جرائم غير معتادين عليها في هذه المجتمعات.