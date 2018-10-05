قبل لقاء الهلال.. ماذا يفعل الزمالك أمام الأندية السعودية بالبطولات العربية؟

سيكون عشاق كرة القدم العربية على موعد مع مواجهة نارية ستجمع بين الزمالك المصري والهلال السعودي، على استاد "جامعة الملك سعود"، بالرياض في تمام السابعة مساء السبت، في لقاء السوبر المصري السعودي والذي يجمع بين بطل كأس مصر وبطل الدوري السعودي على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسبق وتقابل الزمالك في 5 مباريات ضد الهلال السعودي (4 رسمية – 1 ودية)، حقق الفارس الأبيض الفوز في مباراتين، مقابل انتصار وحيد للفريق السعودي، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما، وسجل لاعبو "ميت عقبة" 7 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

وتقابل الزمالك مع الأندية السعودية في 10 مباريات رسمية سابقة في البطولات العربية المختلفة، فاز الفارس الأبيض في 5 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات.

سجل لاعبو الزمالك 13 هدفًا في مبارياته ضد الأندية السعودية، واستقبلت شباكه 9 أهداف.

وجاءت نتائج مواجهات الزمالك ضد الأندية السعودية في البطولات العربية كالتالي:

1- الهلال:

تقابل الزمالك مع الهلال في 4 مباريات رسمية بالبطولات العربية، فاز كل منهما في مباراة، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، وسجل الأبيض 5 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف، كما جمعت الفريقين مباراة ودية في 2015 فاز فيها بطل مصر بثنائية نظيفة.

2- النصر:

تقابل الزمالك مع النصر في مباراتين، فاز الفارس الأبيض بهما، المواجهة الاولى كانت في بطولة كأس الكؤوس العربية عام 2000 وفاز الزمالك 1-0، أما المواجهة الثانية كانت العام الماضي في البطولة العربية للأندية وفاز ابناء ميت عقبة بنتيجة 2-1.

3- أهلي جدة:

تقابل الزمالك مع أهلي جدة في مباراتين رسميتين في دوري أبطال العرب 2006-2007، وفاز الفارس الأبيض في المباراة الأولي بهدف نظيف، وحسم التعادل الايجابي 1-1 نتيجة المباراة الثانية.

4- الاتحاد:

مواجهة رسمية وحيدة جمعت الزمالك مع الاتحاد وذلك في بطولة السوبر المصري السعودي 2003 وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم الفارس الأبيض اللقب لصالحه بركلات الترجيح 2-1.

5- الاتفاق:

التقى فريق الزمالك مع الاتفاق السعودي في بطولة الأمير فيصل بن فهد للأندية العربية عام 2003، وفاز الفارس الأبيض 3-1.