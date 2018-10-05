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صلاح عبد الله يحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:27 ص
صلاح عبد الله يحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد
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الفجر الفني
 

احتفل الفنان القدير صلاح عبد الله، بذكرى نصر أكتوبر المجيد، مؤكدًا أنه من أعظم الأيام فى تاريخ مصر الحديث.

وكتب عبد الله عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أول مرة أشوف أبويا الله يرحمه بيبكي بصوت بشحتفة كان فى 10 يونيو 1967، كان عندى 13 سنة، وبعد 6 سنين ولأول مرة برضو أشوف أبويا بيتنطط ويرقص ويغنى ويهتف باسم مصر".

وأضاف عبد الله: "6 أكتوبر 1973 من أعظم الأيام فى تاريخ مصر الحديث، أسألكم الفاتحة والدعاء لكل شهداء الوطن وللسادات ولأبويا".


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