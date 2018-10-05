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الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس مصر القديمة بعد زواجها بـ10 أيام

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:40 ص
الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس مصر القديمة بعد زواجها بـ10 أيام
عروسة
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لقت عروس بمصر القديمة، مصرعها بعد 10 أيام فقط من زواجها، وأثار خبر وفاة العروسة حالة من الجدل بين الأهل والأقارب.

وأوضح التقرير المبدئي للطب الشرعي أن سبب الوفاة تناولها مادة سامة عند انتحارها، وكانت النيابة العامة قد أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.
 
وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمة إخطاراً من مستشفى القص العيني بوصول فتاة عشرينية في حالة إعياء شديدة وفشلت كل محاولات انقاذها حيث توفيت بعد لحظات بسيطة.

وبالفحص تبين انها تناولت مادة سامة، مما أسفر عن وفاتها، وبسؤال أهل العروسة نفوا الشبهة الجنائية  حول الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

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