مفاجآت مدوية في قائمة إسبانيا لمواجهتي ويلز وإنجلترا

أعلن المدير الفني لمنتخب إسبانيا​ ​لويس إنريكي​ عن القائمة الرسمية لـ"لاروخا" استعدادا لمواجهة منتخبي إنجلترا وويلز، في فترة التوقف الدولي الأسبوع المقبل.

واستبعد إنريكي، كلا من جوردي ألبا ظهير برشلونة الإسباني، ودييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويحل المنتخب الإسباني ضيفا على ويلز 11 أكتوبر، في مباراة ودية تستضيفها العاصمة كارديف، قبل أن يلاقي المنتخب الإنجليزي بعد 4 أيام، في إشبيلية ببطولة دوري أمم أوروبا.

وضمت القائمة جوني أوتو، ظهير ولفرهامبتون، لأول مرة، فيما عاد باكو ألكاسير، مهاجم برشلونة المعار إلى بروسيا دورتموند الألماني، لأول مرة بعد غياب استمر لأكثر من عامين، وكذلك ألفارو موراتا الذي لا يقدم مستويات جيدة مع فريقه تشيلسي.

كما عاد إلى القائمة مارك بارترا، مدافع ريال بيتيس الإسباني، وكوكي، لاعب وسط أتلتيكو مدريد.

يذكر أن هذه القائمة هي الثانية التي يعلن عنها إنريكي بعد توليه القيادة الفنية للمنتخب الإسباني خلفا لفرناندو هييرو الذي جاء بديلا لجولين لوبيتيجي المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد.