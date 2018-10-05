وزير التعليم يعد بتوفير احتياجات المدرسة المصرية - اليابانية في التجمع الخامس

استجاب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لشكوى أولياء أمور "المدرسة المصرية اليابانية" بالتجمع الخامس، بشأن نقص بعض احتياجات المدرسة، وتم تشكيل فريق عمل لتقديم حلول سريعة للطلبات المقدمة ومنها: "العمل على توفير خزانات مياه لحل مشكلة ضعف المياه في منطقة التجمع الخامس وذلك في غضون أيام قليلة ومراجعة أعمال النظافة والعمالة المعاونة لتلبية كافة احتياجات الأطفال ومراجعة أعمال الزراعة والتشجير ودعم مناطق الألعاب وتوفير كل احتياجات الأنشطة".





وأشار في تصريح صحفي، إلى أن كل هذه الأعمال سيتم إنجازها في فترة أقصاها شهر أو أقل، وراجع فريق العمل توفر الأنشطة الخاصة بمراحل رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي، وقدرتهم على التحصيل بما لا يخل ببرنامج أنشطة التوكاتسو ولا يتسبب في إجهاد الأطفال.





وأضاف: "وجهت بتوفير سبل الراحة للمعلمين ومساعدتهم على بذل أقصى جهد لإنجاح التجربة، كذلك وجهت بتيسير رد المصروفات لمن يرغب في النقل من المدرسة".





واختتم الوزير تصريحه قائلاً: "تعمل كافة المدارس اليابانية بشكل ممتاز ونراقب الأداء للتجربة الجديدة يومًا بيوم ونبذل الجهد لتوفير كل عناصر النجاح لهذه المنظومة التعليمية الوليدة والواعدة، وترحب إدارة المدارس المصرية اليابانية بالتواصل المباشر مع أولياء الأمور للتعرف علي كافة المتطلبات لتقديم كافة الحلول السريعة".



