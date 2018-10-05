"متاهة الهولا هوب" معرض لهند سمير بجاليري مصر.. الأحد





تفتتح الفنانة هند سمير معرضها الجديد "متاهة الهولا هوب" وذلك يوم الأحد 7 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءً بجاليري مصر بالزمالك، بحضور لفيف من كبار الفنانين والنقاد.





وقال الفنان محمد طلعت مدير الجاليري: "لهند سمير لغة جمالية تدفع في حد ذاتها نموذجًا سرديًا واضحًا يعيد استخدام الأنظمة المألوفة مثل (الرموز التليفزيونية، صور التجمعات العائلية والبيئات ذات التوجه العائلي) التي يتداخل فيها المرغوب مع واقع الحياة غير الآمن، الإندفاعي المغامر أو في أحيان أخرى مع المخاوف التي تقطن أحلام اليقظة فالأعمال تنطوي على أدائيات من الفعل الجسدي بأوضاع تصويرية للأبطال وسرديات وهناك فضاء بينهما يفحص شيئًا ضائعاً، كما يضيف اللون وحرارته وحتى الدقة في التفاصيل إلى طاقة كل عمل نهائي على حدا مما يضع هند سمير في مرتبة مهمة مع الرسامين المحترفين."





وأضاف: "كما تتضمن بعض الأعمال بحثاً حول استخدام الطقوس أو الأداءات التمثيلية في الوسائل الإعلامية المثيرة بما فيها من أنماط وإيماءات تمثيلية والتي يتم إعادة استخدامها في صورة الأسرة اليوتوبية ومن خلال بعض التضاد تعيد تقييم مفاهيم مثل البراءة والأفعال التي قد تعد مخزية.. وبالاستفادة من تجاربها الشخصية، تخلق صورًا تستحوذ على الانتباه, غامرة تتسم بالحسية أو غريبة فتتراوح صورها من لقاءات المتعة إلى التجمعات العائلية الحنونة، أسطحها نابضة بالحياة وحيوية وفي بعض الأحيان صورها تظهر مثل السراب في تغير مستمر، وأحيانا أخرى تكون لحظات وقتية موجزة في الزمان."





هند سمير فنانة مصرية تخرجت من كلية الفنون الجميلة ٢٠٠٨ قسم التصميمات المطبوعة جامعة حلوان، في أعمالها الفنية، تقوم بتجربة العديد من التقنيات، بما في ذلك الرسم والطباعة والوسائط المختلطة والفيديو والتركيب، عرضت أعمالها في معرض فردي في مدرار والعديد من المعارض الجماعية المحلية في الإسكندرية والقاهرة، كما تم عرض أعمالها في متحف (Mattress factory) في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي السويد، وعدة أماكن في اسبانيا .. يستمر المعرض حتى 25 أكتوبر2018.







