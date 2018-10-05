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انفراد.. "تحيا مصر" يفاجىء "الغارمين والغارمات" في ذكرى انتصارات أكتوبر

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:32 ص
انفراد.. تحيا مصر يفاجىء الغارمين والغارمات في ذكرى انتصارات أكتوبر
سجون بلا غارمات - ارشيفية
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أسماء حلمي
 
قال محمد مختار، مدير المركز الإعلامي بصندوق تحيا مصر، إن مبادرة "سجون بلا غارمين وغارمات" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستقوم بالإفراج عن 97 من نزلاء السجون صباح غداً السبت وذلك بمناسبة الذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر.

وأشار "مختار" في تصريح خاص لـ"الفجر" أنه تم سداد ديون الغارمين الـ97 بتنسيق بين صندوق تحيا مصر وقطاع السجون وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

يذكر أنه تم الإفراج عن 1900 من نزلاء السجون خلال مناسبات عيد الفطر وعيد الأضحى وثورة 30 يونيو خلال العام الجاري.
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