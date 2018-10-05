العثور على جثة مسن لقى مصرعه أثناء التنقيب عن الآثار في أبوالنمرس

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة مسن، أسفل الرمال، داخل منزل بمركز أبو النمرس، وتبين مصرعه حال تنقيبه عن الآثار صحبة 5 أخرين، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليهم وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.



كان اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من الرائد هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة أبوالنمرس، بورود بلاغا بمصرع عاطل، 50 سنة، داخل منزل، بدائرة المركز.



وإنتقل المقدم حسام باكير وكيل فرقة جنوب الجيزة، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وتبين انه حال حفر المتوفي و5 عاطلين، أسفل المنزل، تنقيبا عن الآثار، سقطت الرمال والسقالة على المتوفي، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.



وتمكنت القوة الأمنية من القبض على الـ 5 عاطلين، وضبط بحوزتهم تروسيكل، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بحفرهم أسفل المنزل للتنقيب عن الآثار، ووفاة المسن إثر سقوط الرمال عليه، حال تنقيبهم، وحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة.



