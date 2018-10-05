السوبر المصري السعودي.. التاريخ يُرجح كفة الزمالك أمام الهلال

يلتقي فريق الزمالك المصري مع مضيفه الهلال السعودي، على استاد "جامعة الملك سعود" بالرياض في تمام السابعة مساء السبت الموافق 6 أكتوبر الجاري، في لقاء السوبر المصري السعودي والذي يجمع بين بطل كأس مصر وبطل الدوري السعودي على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسبق وتقابل الزمالك في 5 مباريات ضد الهلال السعودي (4 رسمية – 1 ودية)، حقق الفارس الأبيض الفوز في مباراتين، مقابل انتصار وحيد للفريق السعودي، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما، وسجل لاعبو "ميت عقبة" 7 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الزمالك ضد الهلال السعودي:-

- 1989:

أول مواجهة جمعت بين الزمالك والهلال كانت في بطولة كأس الكؤوس العربية عام 1989 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، سجل للأبيض (هشام إبراهيم).

- 2004:

تقابل الزمالك مع الهلال في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال العرب موسم 2003-2004، وفاز بطل السعودية في لقاء الذهاب بهدفين، وانتهت مباراة الإياب بالتعادل الايجابي 1-1 وسجل للأبيض (حازم إمام).

وتجدد اللقاء بين الفريقين مرة آخرى في نفس البطولة في لقاء تحديد المركز الثالث، وفاز الزمالك بنتيجة 3-2، سجل له الأهداف (أحمد صالح – بشير التابعي – محمد صديق).

- 2015:

تقابل الزمالك مع الهلال السعودي في 14 يناير 2015 وذلك في مباراة ودية جمعتهما على استاد "الامير فيصل بن فهد" وفاز الفارس الأبيض بهدفين دون رد سجلهما (أحمد علي – احمد عيد عبد الملك).