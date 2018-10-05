السوبر المصري السعودي.. التاريخ يُرجح كفة الزمالك أمام الهلال
يلتقي فريق الزمالك المصري مع مضيفه الهلال السعودي، على
استاد "جامعة الملك سعود" بالرياض في تمام السابعة مساء السبت الموافق 6
أكتوبر الجاري، في لقاء السوبر المصري السعودي والذي يجمع بين بطل كأس مصر وبطل الدوري
السعودي على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وسبق وتقابل الزمالك في 5 مباريات ضد الهلال السعودي (4 رسمية
– 1 ودية)، حقق الفارس الأبيض الفوز في مباراتين، مقابل انتصار وحيد للفريق السعودي،
وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما، وسجل لاعبو "ميت عقبة" 7 أهداف واستقبلت
شباكهم 6 أهداف.
ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ
مواجهات الزمالك ضد الهلال السعودي:-
- 1989:
أول مواجهة جمعت بين الزمالك والهلال كانت في بطولة كأس الكؤوس
العربية عام 1989 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، سجل للأبيض (هشام إبراهيم).
- 2004:
تقابل الزمالك مع الهلال في الدور ربع النهائي لبطولة دوري
أبطال العرب موسم 2003-2004، وفاز بطل السعودية في لقاء الذهاب بهدفين، وانتهت مباراة
الإياب بالتعادل الايجابي 1-1 وسجل للأبيض (حازم إمام).
وتجدد اللقاء بين الفريقين مرة آخرى في نفس البطولة في لقاء
تحديد المركز الثالث، وفاز الزمالك بنتيجة 3-2، سجل له الأهداف (أحمد صالح – بشير التابعي
– محمد صديق).
- 2015:
تقابل الزمالك مع الهلال السعودي في 14 يناير 2015 وذلك في
مباراة ودية جمعتهما على استاد "الامير فيصل بن فهد" وفاز الفارس الأبيض
بهدفين دون رد سجلهما (أحمد علي – احمد عيد عبد الملك).