نجل عادل إمام يروي ذكرياته مع أغاني الهضبة.. ويؤكد: "الكبير كبير"

روى المخرج رامي عادل إمام، ذكرياته مع أغاني الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، وذلك بعد إصدار الهضبة ألبومه الجديد "كل حياتي" كاملًا.





ونشر إمام صورة الهضبة معلقًا عليها: "في أواخر التمانينات كان نفسي أحضرله حفلة وأول ما سمعت انه حيعمل حفلة في نادي الجزيرة جريت وجبت تذكرة بالعافية علشان أكون موجود، بعدين في العجمي عمل حفلة على البحر وكنت أول واحد موجود فيها وفي التسعينات كنت بجري وراه في حفلات الكريسماس ورأس السنة علشان بس اسمع الألبوم الجديد بتاعه".





وأضاف: "وفي الألفية الجديدة وبالذات بعد تملي معاك، كنت بلفلف في الشوارع علشان اسمع أغانيه وأشوف أخد المزيكا لفين وكان من أحلامي أني أقابله وأتصور معاه وفعلًا حصل والنهاردة بعد ما سمعت الألبوم الجديد "كل حياتي" تأكدت إن لقب (الهضبة) ده مش من فراغ ده نتيجة تعب وشقى سنين وكفاح وصبر وحب للموسيقى غير عادي وأهم حاجة التطور صديقي عمرو دياب، الكبير كبير".