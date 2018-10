نجل عادل إمام يروي ذكرياته مع أغاني الهضبة.. ويؤكد: "الكبير كبير"

View this post on Instagram

في أواخر التمانينات ، كان نفسي احضرله حفلة ... و اول ما سمعت انه حيعمل حفلة في نادي الجزيرة ، جريت و جبت تذكرة بالعافية علشان أكون موجود ... و بعدين في العجمي ، عمل حفلة علي البحر و كنت اول واحد موجود فيها.. و في التسعينات ، كنت بجري وراه في حفلات الكريسماس و راس السنة علشان بس اسمع الألبوم الجديد بتاعه ... و في الألفية الجديدة ، و بالذات بعد تملي معاك ، كنت بلفلف في الشوارع علشان اسمع أغانيه و اشوف اخد المزيكا ل فين و كان من أحلامي أني أقابله و أتصور معاه ... و فعلا حصل 😀. و النهاردة ... بعد ما سمعت الألبوم الجديد " كل حياتي " ... تاكدت ان لقب "الهضبة " ده مش من فراغ ... ده نتيجة تعب و شقي سنيييييين ... و كفاح ... و صبر و حب للموسيقي غير عادي ... و اهم حاجة ... التطور .... صديقي عمرو دياب ...الكبير كبير..." 💪🏻