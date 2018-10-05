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موراتي يرفض منصب رئيس اتحاد كرة القدم الإيطالي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:13 ص
موراتي يرفض منصب رئيس اتحاد كرة القدم الإيطالي
ماسيمو موراتي
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ريهام عبد المحسن
 

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن ماسيمو موراتي الراعي السابق لإنتر ميلان قد رفض الفرصة ليصبح رئيس الاتحاد.

 

وكشف موقع فوتبول إيطاليا بأنه تم ترشيحه من قبل العديد من رؤساء النوادي الأخرى، أبرزهم رئيس يوفنتوس أندريا أجنيلي.

 

ووفقا ل Sportmediaset وLa Repubblica، قرر موراتي عدم الترشح للانتخابات كرئيس للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

 

وبات الآن جابرييل جرافينا رئيس قسم دوري الدرجة الثالثة الإيطالي هو المرشح الوحيد.

 

وظل منصب رئيس الاتحاد شاغرا منذ أن تنحى كارلو تافيشيو عن منصبه في ديسمبر.

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