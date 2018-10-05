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فخري الفقي: الاقتصاد يعاني من فجوة تمويلية بحوالي 35 مليار دولار

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:27 ص
فخري الفقي: الاقتصاد يعاني من فجوة تمويلية بحوالي 35 مليار دولار
فخري الفقي
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن مسئولين من صندوق النقد الدولي سيأتون إلى مصر لمدة أسبوع، لعمل المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي.

وأضاف "الفقي"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن الاقتصاد المصري يعاني من فجوة تمويلية، ولو لم يتم عمل برنامج الإصلاح الاقتصادي كان الوضع سيكون سيئًا للغاية.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الفجوة التمويلية تقدر في مدة برنامج الإصلاح بحوالي 35 مليار دولار، ومصر عضو في المؤسسات الدولية، ومن حقها أن تحصل على قروض منها.
المزيد عن: مصر فخري الفقي صندوق النقد اقتصاد
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