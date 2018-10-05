جاتوزو: كوتروني يقدم أفضل ما لديه.. وهذه مشكلة التركي هاكان!

وجه جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان رسالة شكر لباتريك كوتروني على اللعب على الرغم من الإصابة، وأكد أن فريقه ارتكب الكثير من الأخطاء في المباراة التي فاز فيها على أولمبياكوس 3-1 في الدوري الأوروبي.

وكان الروسونيري متأخراً في النتيجة على ملعبه "سان سيرو" لكن البديل كوتروني سجل هدفين وجونزالو هيجواين ليفوز الميلان 3-1.

وقال جاتوزو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "لعب باتريك ضد إمبولي مع إصابة في الكاحل وهو ليس بنسبة 100 في المائة ويجب أن يأخذ مضادات الإلتهاب. إننا نقدر حقًا الطريقة التي يعمل بها بجد وتقديم كل شيء للفريق، هاكان يحتاج إلى العثور على ثقته ليكون أقل توترا، هذه هي مشكلته".

وأضاف: "كنا نعرف أن هيجوين لم يكن في أفضل حالاته بعد الإصابة لكنه سجل هدفاً رائعاً. كان الشوط الأول لدينا بطيئًا جدًا حتى لو أنشأنا العديد من الفرص".

وتابع: "أنا راض عن النتيجة لكننا نستطيع أن نلعب بشكل أفضل ونواجه أخطاء كثيرة في خط الوسط".

واختتم جاتوزو تصريحاته قائلاً: " باكايوكو يكافح في الوقت الحالي لكننا بحاجة إلى الجميع. أنا حقا غير راض عن طريقة لعبنا، حيث أن الخطوط لم تكن مكتملة والتي تجعل الدفاع يستهلك طاقة أكبر بكثير".