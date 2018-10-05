مشاهد مباراة الزمالك والهلال بث مباشر الهلال والزمالك أونلاين

تنتظر الجماهير المصرية والسعودية بشغف كبير مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي والمنتظر إقامتها في بطولة السوبر المصري السعودي (كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي) اليوم السبت في مدينة الرياض.

تنتظر الجماهير المصرية والسعودية بشغف كبير مباراة الزمالك المصري والهلال السعودي والمنتظر إقامتها في بطولة السوبر المصري السعودي (كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي) اليوم السبت في مدينة الرياض.

وتشمل بطولة السوبر المصري السعودي مباراتين حيث ستكون المباراة الأولى بين الهلال والزمالك، كون نادي الهلال حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي والزمالك حامل لقب كأس مصر في الموسم الماضي.

وتشمل بطولة السوبر المصري السعودي مباراتين حيث ستكون المباراة الأولى بين الهلال والزمالك، كون نادي الهلال حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي والزمالك حامل لقب كأس مصر في الموسم الماضي.

وتقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض يوم السبت المقبل في تمام السابعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية.

وتقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض يوم السبت المقبل في تمام السابعة بتوقيت مصر والثامنة بتوقيت السعودية.