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ميمي عبدالرازق يرحل عن نادي سموحة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:56 ص
ميمي عبدالرازق يرحل عن نادي سموحة
ميمي عبد الرازق
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محمد عبد الفتاح
 

 

تقدم ميمي عبدالرازق رئيس قطاع الناشئين بنادي سموحة باستقالته من منصبه لإدارة النادي السكندري، بعد سنوات طويلة من العمل بالفريق الأول وقطاع الناشئين.

 

وتقدم ميمي بالشكر لفرج عامر رئيس نادي سموحة الذي وصفه بصانع الإنجازات وتمنى له وللفريق السكندري التوفيق فيما هو قادم.

 

كما توجه ميمي عبدالرازق بالشكر والتقدير لكل من يعمل داخل نادي سموحة وأعضائه المحترمين وأنهم كانوا نعم الأخوة.

 

المزيد عن: ميمي عبد الرازق سموحة رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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