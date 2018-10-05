ميمي عبدالرازق يرحل عن نادي سموحة

تقدم ميمي عبدالرازق رئيس قطاع الناشئين بنادي سموحة باستقالته من منصبه لإدارة النادي السكندري، بعد سنوات طويلة من العمل بالفريق الأول وقطاع الناشئين.

وتقدم ميمي بالشكر لفرج عامر رئيس نادي سموحة الذي وصفه بصانع الإنجازات وتمنى له وللفريق السكندري التوفيق فيما هو قادم.

كما توجه ميمي عبدالرازق بالشكر والتقدير لكل من يعمل داخل نادي سموحة وأعضائه المحترمين وأنهم كانوا نعم الأخوة.