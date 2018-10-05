تعرف على حكام مباريات اليوم الجمعة بالدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع العاشر لدوري القسم الأول.

وجاءت أسماء الحكام على النحو التالي :

الداخلية × نجوم المستقبل:

أحمد العدوي ويعاونه حازم أبوالوفا وأحمد رشدي، وعدنان محمود حكما رابعا، وكل من إبراهيم محجوب ومحمد التابعي حكما خامسا.

الانتاج الحربي × إنبي:

محمود بسيوني ويعاونه تحسين أبوالسادات ومصطفى عطية، ومحمد العتباني حكما رابعا، وكل من محمود رشدي وسيد عبد الله حكما خامسا.