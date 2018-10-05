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تعرف على حكام مباريات اليوم الجمعة بالدوري المصري

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:53 ص
تعرف على حكام مباريات اليوم الجمعة بالدوري المصري
نجوم المستقبل
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علي نبوي
 

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع العاشر لدوري القسم الأول.

 

وجاءت أسماء الحكام على النحو التالي :

 

الداخلية × نجوم المستقبل:

أحمد العدوي ويعاونه حازم أبوالوفا وأحمد رشدي، وعدنان محمود حكما رابعا، وكل من إبراهيم محجوب ومحمد التابعي حكما خامسا.

 

الانتاج الحربي × إنبي:

محمود بسيوني ويعاونه تحسين أبوالسادات ومصطفى عطية، ومحمد العتباني حكما رابعا، وكل من محمود رشدي وسيد عبد الله حكما خامسا.

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