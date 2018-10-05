تعرف على حكام مباريات اليوم الجمعة بالدوري المصري
الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:53 صعلي نبوي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي اليوم الجمعة، ضمن الأسبوع العاشر لدوري القسم الأول.
وجاءت أسماء الحكام على النحو التالي :
الداخلية × نجوم المستقبل:
أحمد العدوي ويعاونه حازم أبوالوفا وأحمد رشدي، وعدنان محمود
حكما رابعا، وكل من إبراهيم محجوب ومحمد التابعي حكما خامسا.
الانتاج الحربي × إنبي:
محمود بسيوني ويعاونه تحسين أبوالسادات ومصطفى عطية، ومحمد
العتباني حكما رابعا، وكل من محمود رشدي وسيد عبد الله حكما خامسا.
المزيد عن: رياضة الزمالك الانتاج الحربي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة