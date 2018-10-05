مخرج "أليس فى بلاد العجائب" : الإيرادات تقترب من ٩٠٠ ألف جنيه فى الليلة الـ 38 للعرض





قال الفنان محسن رزق مخرج العرض المسرحي " أليس فى بلاد العجائب" الذى يعرض حاليًا على مسرح البالون، إن إيرادات المسرحية فى الليلة الـ38 لعرضها، أمس الخميس، تقترب من ٩٠٠ ألف جنيه، مشيرًا إلى أن المسرحية بهذه الإيرادات تكون قد حققت المعادلة الصعبة.





"أليس فى بلاد العجائب" يقدمه البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، وهو من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة الفنان وليد طه، بطولة الفنانين مروة عبد المنعم ، ضياء شفيق، هاني عبد المعتمد ، حسن الشريف، بسمة ماهر، هبة محمد، نور الشرقاوي، محمد عمر ، كريم عبد الشافي، أحمد حمودة ، أحمد شومان ، أحمد عبد المعبود، عبد الحميد جبر ، مصطفي محمد ، ليلي عبد الحميد، عمر إيهاب ، حمادة محمود، محمد فايز ومحمود صلاح، نور شادي سرور، حور الشاذلي.





أشعار: عادل سلامة، ألحان: جون خليل، موسيقى: مارك إسكندر، استعراضات: ضياء شفيق، ديكور: حازم شبل، أعمال نحت ومناظر: منذر مصطفي، إضاءة: أبو بكر الشريف، ملابس: نعيمة عجمي، ماسكات: د. محمد سعد، مخرج منفذ: إيهاب علوان، تأليف وإخراج: محسن رزق.







