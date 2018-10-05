الإمارات الأول عالميا في تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لليمن في 2018

جاء ذلك في تقرير أصدرته خدمة التتبع المالي "FTS" لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية التابعة للأمم المتحدة الذي يعكس حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن من الأول من يناير إلى الأول من اكتوبر 2018.

جاء ذلك في تقرير أصدرته خدمة التتبع المالي "FTS" لتوثيق المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية التابعة للأمم المتحدة الذي يعكس حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن من الأول من يناير إلى الأول من اكتوبر 2018.

و قدمت دولة الإمارات مساعدات إلى اليمن منذ بداية عام 2018 بلغت 4.56 مليار درهم (1.24 مليار دولار أمريكي) من ضمنها 1.71 مليار درهم (466.5 مليون دولار أمريكي) كاستجابة لخطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن و815.8 مليون درهم (222.1 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية طارئة مباشرة.

و قدمت دولة الإمارات مساعدات إلى اليمن منذ بداية عام 2018 بلغت 4.56 مليار درهم (1.24 مليار دولار أمريكي) من ضمنها 1.71 مليار درهم (466.5 مليون دولار أمريكي) كاستجابة لخطة الأمم المتحدة الإنسانية لليمن و815.8 مليون درهم (222.1 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية طارئة مباشرة.

الجدير بالذكر أن المساعدات الإماراتية المقدمة إلى اليمن منذ إبريل 2015 إلى سبتمبر 2018 بلغت 14.79 مليار درهم (4.03 مليار دولار أمريكي)، حيث استحوذت المساعدات الإنسانية ما نسبته 33.5 في المائة وبقيمة قدرها 4.95 مليار درهم (1.35 مليار دولار أمريكي) من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة.

الجدير بالذكر أن المساعدات الإماراتية المقدمة إلى اليمن منذ إبريل 2015 إلى سبتمبر 2018 بلغت 14.79 مليار درهم (4.03 مليار دولار أمريكي)، حيث استحوذت المساعدات الإنسانية ما نسبته 33.5 في المائة وبقيمة قدرها 4.95 مليار درهم (1.35 مليار دولار أمريكي) من إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة.