"أكتوبر" يتزين للاحتفال بالنجوم.. هل تنطفئ شموع الخلاف بين شيرين والهضبة ؟

يتزين شهر أكتوبر الجاري، للاحتفال بذكرى ميلاد 4 من أقطاب الغناء في الوطن العربي، وهذا العام يشهد زيادة عمر خلاف نشب بين نجمين خلال العام الماضي 2017، وأثار جدلاً واسعاً داخل الوسط الفني وخارجه، فهل تنطفئ شموع الخلاف مع بداية العام الجديد؟، هذا ما يستعرضه "الفجر الفني" في السطور التالية.

شيرين وعمرو دياب

تحتفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر الجاري، بعيد ميلادها، الذي يأتي بالقرب من موعد احتفال النجم عمرو دياب، بذكرى ميلاده في 11 أكتوبر، ومن المصادفة أنهما ينتميان لبرج "الميزان"، ولكن فرقت بينهما الخلافات العام الماضي.





وبدأ الخلاف منذ تصريح "شيرين" الذي اعتبره الكثيرون إساءة مباشرة لعمرو دياب، عندما وصفته بأنه "كبر وراحت عليه"، أثناء تواجدها في حفل زفاف الفنان عمرو يوسف وزوجته كندة علوش، ثم جددت "شيرين" الخلاف، بعد تأكيد قصدها الإساءة المتعمدة لدياب، رداً على سؤال بأحد المؤتمرات الصحفية خارج مصر.





وحرص عمرو دياب على الرد الغير مباشر على "شيرين"، حيث قام بتصوير مقطع فيديو أثناء ممارسة تمارين بدنية شاقة في "الجيم" لإثبات أنه مازال شاباً، وجاء الرد الثاني خلال حفله بدبي، عندما تحدث إلى جمهوره عن "الصقفة" الشهيرة في أغنية "نور العين"، قائلاً: "أقدم من مطربين كتير على الساحة".





شيرين وإليسا

تحتفل الفنانة اللبنانية إليسا، بعيد ميلادها في 27 من أكتوبر الجاري، وتجمعها الصدفة بشيرين، عقب عودة العلاقات بينهما منذ العام الماضي، عندما قدمت الأخيرة الاعتذار لصدقيتها إليسا، عن تصريحاتها خلال حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش، وسخريتها من خضوعها لعمليات التجميل، في حين وصفت نفسها بأن شكلها طبيعي.





محمد منير

ينضم النجم محمد منير، لقائمة مواليد شهر أكتوبر من نجوم الغناء، حيث يحتفل بعيد ميلاده في 10 من أكتوبر الجاري، ومن المعروف أن جمهوره يلقبه "الكينج"، ويعتبره الكثيرون الوجه الآخر لعملة تقديم الفن الراقي والوصول إلى العالمية أمام صديقه عمرو دياب الملقب "الهضبة".







