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إمارات الخير.. 430 مليون درهم مساعدات إنسانية في اليمن

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:38 ص
إمارات الخير.. 430 مليون درهم مساعدات إنسانية في اليمن
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وكالات
 


قوم دولة الإمارات بدور إنساني كبير في اليمن، حيث تقديم الإمارات الدعم المادي والمعنوي والمواد الإغاثية ومحاولات تنفيذ عمليات إعمار في الأراضي المخربة من جانب ميليشيات أنصار الله الحوثي.

وأعلنت وزارة التنمية والتعاون الدولي، أن إجمالي حجم المساعدات الإنسانية الإماراتية في اليمن عام 2015، بلغ نحو 430 مليون درهم، متضمنة نحو 190 مليون درهم لإرسال وتوفير الوقود والطاقة الكهربائية، وما يوازي 110 ملايين درهم للمساعداتوالمواد الغذائية.

كما تضمنت المساعدات الإماراتية خلال الفترة الماضية ما قيمته 80 مليون درهم مساعدات طبية، وما قيمته 30 مليون درهم لتوفير المياه والصرف الصحي، ونحو 20 مليون درهم لمواد إغاثية متنوعة.
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