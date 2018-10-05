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محافظ الدقهلية: المواطن سيشعر بتحسن في ملف القمامة نهاية العام

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:56 ص
محافظ الدقهلية: المواطن سيشعر بتحسن في ملف القمامة نهاية العام
محافظ الدقهلية
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، إنه قام بعدة زيارات وجولات ميدانية في المحافظة، لافتًا إلى أن مشكلة النظافة موجودة في كل محافظات الجمهورية.

وأضاف "شاروبيم"، في لقاء مع فضائية الحياة، أن رئيس الوزراء في اجتماعه وجه بضرورة أن يكون الشارع للمواطن، وأن يتم الاهتمام بالنظافة والإنارة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تغيير منظومة النظافة، ومع المتابعة والاستمرار سيشعر المواطن بتحسن نهاية العام الجاري، لافتا إلى أن المحافظة تتميز بوجود 7 مصانع لتدوير القمامة، ومنهم 3 مصانع متحركة، يمكن نقلهم من مكان إلى آخر، موضحا أن المحافظة تنتج قمامة 1800 طن يوميا، والمصنع الواحد يقوم بتدوير 3 آلاف طن.
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