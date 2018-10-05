يلا شووت - yalla shoot | مشاهدة مباراة الزمالك | شاهد مباراة الزمالك (مباشرة) | بث مباشر الزمالك والهلال | اونلاين

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بطاقة مباراة الزمالك والهلال اليوم

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موعد مباراة الزمالك والهلال اليوم

البطولة : الدوري السعودي

القنوات الناقلة: KSA SPORTS 1 HD)– السعودية الرياضية 1) – (أبوظبي الرياضية 1)

معلق المباراة : فهد العتيبي – سعيد الكعبي

الساعة : 19:00 مساءًا بتوقيت مصر

الساعة : 20:00 مساءًا بتوقيت السعودية

الساعة: 21:00 مساءًا بتوقيت الامارات

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التشكيل المتوقع للفريقين:

- تشكيل الزمالك: محمود جنش، بهاء مجدي - محمود علاء - محمود حمدي - حمدي النقاز، فرجاني ساسي -طارق حامد، محمود عبد المنعم كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن، كابونجو كاسونجو

- تشكيل الهلال: علي الحبسي، علي آل بليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البقعاوي - حسن كادش، سالم الدوسري - كارلوس إدواردو - محمد كنو، عمر عبد الرحمن - بافيتيمبي جوميس - سلمان الفرج

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