القبض على شخصين لاحتجازهما شخص بأحد العقارات بشبرا الخيمة



وفى وقتٍ لاحق تقابلا معه بأحد المقاهى بمنطقة المهندسين بالجيزة وإستعانا بالمتهمين المضبوطين وإصطحبوه للشقة محل البلاغ وإحتجزوه بها وتركاه معهما لحين رده المبلغ المالى إلا أنه غافلهما وقام بالقفز.



بمواجهة المتهمين إعترفا بما جاء بالفحص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لتحديد وضبط الهاربان وتولت النيابة التحقيق.



ألقت مباحث القليوبية، القبض على شخصين لقيامهما بالإشتراك مع آخران فى إحتجاز أحد الأشخاص بأحد العقارات بشبرا الخيمة لقيامه بالنصب عليهم بمبلغ 262 ألف جنيه، ولكنه غافلهم وقام بالقفز من إحدى الشرفات وتعرض لكسور وجروح، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، اخطارًا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، مفاده سقوط شخص من علو بأحد العقارات بالشارع الجديد بعزبة رستم بدائرة القسم.وبالإنتقال تبين قيام "عزت ع. ع-" 45سنه مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة محكوم عليه فى 29 حكم بالحبس فى قضايا "تبديد"، بالقفز من شرفة بالطابق الثانى من العقار المشار إليه وتم نقله بمعرفة الأهالى لمستشفى ناصر العام وتبين إصابته بكسور وجروح متفرقة وتمكن الأهالى من ضبط كلٍ من "محمود س.م" 24سنه، سائق، مُقيم بدائرة قسم شبرا بالقاهرة و"رامى ر.ع" 29 سنه، سائق مالك العقارالمُشار إليه ومٌُقيم به.ومن خلال الفحص تبين قيام "المُصاب" بالنصب على صاحب محل إطارات وبطاريات كائن بميدان فيكتوريا بدائرة قسم شرطة الساحل وآخر "صديق المتهم الأول المضبوط" والإستيلاء منهما على (مبلغ 262 ألف جنيه) عقب إيهامهما بأن لديه صفقة إطارات وبطاريات تحصل عليها من توكيل سيارات بأبورواش بالجيزة وإصطحبهما للتوكيل وتحصل منهما على المبلغ المالى وفر هاربًا.