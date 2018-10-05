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يوتيوب لايف | مشاهدة مباراة الهلال والزمالك بث مباشر السبت 6-10-2018 في السوبر المصري السعودي | يلا شوت اونلاين

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:17 ص
يوتيوب لايف | مشاهدة مباراة الهلال والزمالك بث مباشر السبت 6-10-2018 في السوبر المصري السعودي | يلا شوت اونلاين
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محمد الشيخ
 
(يوتيوب لايف | مشاهدة مباراة الهلال والزمالك بث مباشر السبت 6-10-2018 في السوبر المصري السعودي | يلا شوت اونلاين) ينتظر عشاق القلعة البيضاء موعد انطلاق مباراة الزمالك مع الهلال على كأس السوبر المصري السعودي "كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، وستكون مواجهة من العيار الثقيل نظرًا لقوة الطرفين كما يلعب في صفوفهم لاعبين رائعين.

                                                  

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك المصري ضد الهلال السعودي، وذلك اليوم السبت والموافق 6 أكتوبر في الرياض على ملعب جامعة الملك سعود.

 

وتقام موقعة الزمالك مع الهلال، يوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت السعودية، والسابعة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت الإمارات.

 

وتعد مباراة قوية بين الفريقين حيث يلعب في صفوف الهلال لاعبين كبار مثل عموري وإدواردو بينما الزمالك بنجومه إبراهيم حسن ومحمد عنتر وفرجاني ساسي والحارس جنش.

 

وسيتم نقل مباراة الهلال ضد الزمالك على كأس السوبر المصري السعودي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل عبر قناة "ksa sports 1 HD" بتعليق فهد العتيبي، بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس وقناة "أبو ظبي الرياضية 1" بصوت المعلق علي الكعبي.

 

كما تنقل موقعة الهلال مع الزمالك في السوبر المصري السعودي مباشرةً عبر قناة دبي الرياضية وسيتولى فارس عوض مسؤولية التعليق على المباراة.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة موقعة الهلال مع الزمالك في كأس السوبر المصري السعودي عبر موقع الفجر الرياضي
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