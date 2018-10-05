المراسلون الحربيون الإسرائيليون عن حرب أكتوبر: "جنودنا كانوا في حالة هستيرية"

نشرت وزارة الدفاع المصرية، على موقع "يوتيوب"، برومو 3 بعنوان "قالوا عن حرب أكتوبر"، والتي أعدته القوات المسلحة احتفالًا بنصر أكتوبر 1973.



حيث رصد أجزاء من كتاب "المجدل، أو التقصير"، الذي ألفه مراسلون حربيون إسرائيليون عن حرب أكتوبر، وقالوا فيه: "لقد بدأ القصف النيراني المصري الكثيف لدك حصوننا، وأصبح من بقي على قيد الحياة في حالة هستيرية، وكان الجميع في حالة توسل ورجاء لطلب معاونة القوات الجوبة والمدفعية والدبابات الإسرائيلية لنجدتهم".



وتحتفل مصر بجميع مستوياتها بالذكرى الـ45 لانتصار حرب أكتوبر 1973، والتي استعادت فيها أرض سيناء الحبيبة.



