ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

المراسلون الحربيون الإسرائيليون عن حرب أكتوبر: "جنودنا كانوا في حالة هستيرية"

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:03 ص
المراسلون الحربيون الإسرائيليون عن حرب أكتوبر: جنودنا كانوا في حالة هستيرية
طباعة
أمنية فوزي
 
نشرت وزارة الدفاع المصرية، على موقع "يوتيوب"، برومو 3 بعنوان "قالوا عن حرب أكتوبر"، والتي أعدته القوات المسلحة احتفالًا بنصر أكتوبر 1973.

حيث رصد أجزاء من كتاب "المجدل، أو التقصير"، الذي ألفه مراسلون حربيون إسرائيليون عن حرب أكتوبر، وقالوا فيه: "لقد بدأ القصف النيراني المصري الكثيف لدك حصوننا، وأصبح من بقي على قيد الحياة في حالة هستيرية، وكان الجميع في حالة توسل ورجاء لطلب معاونة القوات الجوبة والمدفعية والدبابات الإسرائيلية لنجدتهم".

وتحتفل مصر بجميع مستوياتها بالذكرى الـ45 لانتصار حرب أكتوبر 1973، والتي استعادت فيها أرض سيناء الحبيبة.

المزيد عن: مصر حرب أكتوبر حرب توك شو إسرائيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين 2018/2019
التعاون
-
x
17:25
-
الشباب
أحد
-
x
17:45
-
الباطن
الأهلي
-
x
17:50
-
الفيصلي
النصر
-
x
19:40
-
الحزم
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
أتلتيك بيلباو
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
20:30
-
فروسينوني
الدوري الألماني
فيردر بريمن
-
x
20:30
-
فولفسبورج
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/5/2018 2:30:03 AM