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وزير التعليم موجهًا رسالة لـ أولياء الأمور: "إحنا مش بتوع كلام"

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 05:14 ص
وزير التعليم موجهًا رسالة لـ أولياء الأمور: إحنا مش بتوع كلام
الدكتور طارق شوقي
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن هناك تربص شديد بالمنظومة التعليمية الجديدة، معقبًا: "لكن إحنا مش بتوع كلام".

وأضاف "شوقي"، خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن أولياء الأمور كانوا فريسة لرسالة تعليمية خاطئة منذ 30 عامًا؛ تتلخص في أن التعليم هو درجات الطالب فقط.

ولفت إلى أن هناك حرب بين أولياء الأمور والسوق بما تتضمنه من دروس خصوصية وكتب خارجية، وأن النظام الجديد سيحد بشكل كبير من هذه المشكلات.

ووجه رسالة لـ الأهالي، قائلًا: "ثقوا فينا"، متابعًا: "سنلاحق ناشري الكتب الخارجية الذين يسرقون الملكية الفكرية للوزارة، ونستهدف ولي أمر وطالب بلا ضغوط في المنظومة التعليمية الجديدة".
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